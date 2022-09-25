The Telegraph: Великобритания увеличила военные расходы на 56 миллиардов долларов

Авторитетная газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сообщила, что страна увеличила военные расходы на 56 миллиардов долларов.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы страны будут увеличиваться постепенно и, 56 миллиардов долларов — это только начало. Причина увеличения военных расходов, по словам министра, заключается в непредсказуемости действий России.

Уоллес пообещал, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласований на сокращение военных расходов» траты британской стороны будут только расти. Он подчеркнул, что годовой оборонный бюджет Соединенного Королевства к 2030 году составил порядка 100 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 109 миллиардов долларов), что на 56 миллиардов долларов больше текущей суммы.

Министр обороны поблагодарил действующего премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за возможность увеличить финансирование оборонных расходов. При этом он отметил, что Министерство обороны Великобритании «привыкло десятилетиями бороться с сокращениями и мириться с уменьшением финансирования».

Ранее Бен Уоллес заявил, что начавшаяся в России частичная мобилизация говорит о сложном положении российской армии на украинском фронте. При этом он отказался давать комментарии по предположению дальнейших действий Вооруженных сил Российской Федерации.