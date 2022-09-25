Мизулина: в интернете распространено более 2 миллионов фейков о частичной мобилизации в России
Директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в интернете распространено более 2 миллионов фейков о частичной мобилизации в России.
Екатерина Мизулина отметила, что ассоциация постоянно работает над выявлением некорректной и ложной информации, которая распространяется во всемирной сети. На данный момент «Лига безопасного интернета» выявила более 2 миллионов фейков о частичной мобилизации в России и, скорее всего, их число будет расти.
Мизулина подчеркнула, что в интернете также зафиксирован почти миллион ложных (фейковых) сообщений о проведении референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об огромном числе фейков о частичной мобилизации в социальных сетях. Он также прокомментировал отказ своего сына явится в военкомат при звонке журналистов, которые представители представителями этого учреждения.
Министерство обороны Российской Федерации разъяснило порядок проведения частичной мобилизации в стране. Указ о частично мобилизации был подписал российским лидером Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Мобилизационные мероприятия начались немедленно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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