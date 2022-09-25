Das Erste: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил о издание Das Erste со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.

Баллистическая ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, однако это насторожило весь регион. Проблема заключается в том, что ракета КНДР была запущена через день после того, как в южнокорейский порт Пусан прибыл американский авианосец USS Ronald Reagan для проведения совместных учений.

Кроме всего прочего, по-прежнему неясно, что именно за баллистическую ракету выпустила Северная Корея — то есть, детали ее характеристик остаются загадкой (дальность, вес, скорость полета). Береговая охрана Японии также подтвердила запуск баллистической ракеты и, также не дала никаких других данных за исключением того, что объект упал за пределами исключительной экономической зоны.

Резолюция ООН запрещает КНДР проводить испытания баллистических ракет любой дальности, которые способны нести ядерные боеголовки. Тем не менее, Северная Корея только в июне 2022 года запустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум с четырех полигонов в сторону Японского моря — все они способны переносить ядерный заряд.

Напряженность в регионе возросла не только после серии испытаний баллистических ракет Северной Кореи, но и после того, как правительство страны объявило себя ядерной державой. Среди прочего, наличие ядерного оружия предусматривает его применения для уничтожения враждебных сил в случае угрозы нападения на руководство страны.