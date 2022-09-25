Daily Mail: Британия не поддержит Украину после слов Путина о ядерном оружии

Издание Daily Mail утверждает, что Великобритании следует подумать о прекращении поддержки Украины после недавнего заявления Путина.

В воскресенье колумнист газеты Daily Mail Питер Хитчен сообщил, что правительство Великобритании начинает постепенно осознавать, что поддержка Украины Лондоном является опасным для страны мероприятием. По мнению Хитчена, британское правительство серьёзно восприняло недавние слова Владимира Путина о том, что Россия применит ядерное оружие в случае покушения на её территории.

При этом Питер Хитчен напомнил, что 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье завершатся референдумы, по итогам которых данные регионы вероятнее всего войдут в состав РФ, и контрнаступление украинской армии на эти земли может спровоцировать Москву к применению оружия массового поражения, чего Лондону явно бы не хотелось.