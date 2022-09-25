Рогов: Пентагон курирует наступление ВСУ на Запорожье через Днепр

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что американский Пентагон разработал план по наступлению украинских войск на Запорожье с учётом форсирования Днепра.

25 сентября представитель Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что Пентагон курирует план украинского Генштаба по контрнаступлению на Запорожье путём форсирования реки Днепр, и в соответствии с этой стратегией войска Украины уже провели учения по переходу через реку.

Также Рогов утверждает, что армия Украины начала обстреливать противоположный берег Днепра, сконцентрировав огневую мощь на позиции ВС России в населённом пункте Ивановка.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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