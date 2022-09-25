Минобороны РФ: ракетным ударом уничтожено сто иностранных наёмников в Запорожье
25 сентября российские войска поразили пункт размещения иностранных наёмников в Запорожской области с помощью высокоточных ракет.
В воскресенье российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично заявил, что ракетные войска России выявили временный пункт дислокации иностранных наёмников, которые базировались в Запорожье и прибыли на территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Конашенков утверждает, что после обнаружения позиции противника ракетные войска РФ нанесли прицельный удар высокоточным оружием, ликвидировав 15 единиц вражеской техники и до ста иностранных солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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