25 сентября российские войска поразили пункт размещения иностранных наёмников в Запорожской области с помощью высокоточных ракет.

В воскресенье российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично заявил, что ракетные войска России выявили временный пункт дислокации иностранных наёмников, которые базировались в Запорожье и прибыли на территорию Украины с целью участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Конашенков утверждает, что после обнаружения позиции противника ракетные войска РФ нанесли прицельный удар высокоточным оружием, ликвидировав 15 единиц вражеской техники и до ста иностранных солдат.