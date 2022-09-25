ВКС России уничтожили два самолёта МиГ-29 армии Украины с ракетами США
Российские военно-космические силы ликвидировали два украинских истребителя Миг-29, оснащённых американскими ракетами.
В рамках дневного брифинга Министерства обороны России 25 сентября генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков сообщил, что недалеко от городов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области Украины российские истребители ВКС сбили два украинских самолёта МиГ-29.
Игорь Конашенков обращает внимание, что инженеры ВСУ переоборудовали советские истребители МиГ-29 для использования американских противорадиолокационных ракет& HARM.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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