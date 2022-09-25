Politico: ЕС не включит ядерную энергетику России в новый пакет санкций

Издание Politico сообщило о неготовности Евросоюза вводить санкции против российской ядерной энергетики.

25 сентября источник американской газеты Politico в Еврокомиссии сообщил, что в рамках восьмого санкционного пакета Евросоюза против России Брюссель не станет вводить санкции против российской ядерной энергетики, хотя подобные разговоры среди европейских политиков действительно были.

По мнению аналитиков Politico новый пакет санкций Европейского союза будет включать в себя ограничение на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, программного обеспечения и товаров двойного назначения, используемых в оборонной сфере.