Кыргызстан и Таджикистан объявили о прекращении конфликта на границе
Очередное обострение конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном завершено.
Несколько дней назад конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострился с новой силой.
На этот раз все было гораздо серьезнее, чем в предыдущие разы. За несколько дней перестрелок с обеих сторон погибли более сотни человек.
При этом в числе жертв конфликта оказались как военнослужащие, так и и мирное население. Десятки тысяч людей были эвакуированы с приграничных территорий.
Сегодня же стало известно, что стороны подписали документ о прекращении конфликта.
Более того, принято решение о ликвидации нескольких пограничных постов, между которыми и начались перестрелки.
Опубликовано: Николай Скира
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