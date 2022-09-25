Кыргызстан и Таджикистан объявили о прекращении конфликта на границе

Очередное обострение конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном завершено.

Несколько дней назад конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострился с новой силой.

На этот раз все было гораздо серьезнее, чем в предыдущие разы. За несколько дней перестрелок с обеих сторон погибли более сотни человек.

При этом в числе жертв конфликта оказались как военнослужащие, так и и мирное население. Десятки тысяч людей были эвакуированы с приграничных территорий.

Сегодня же стало известно, что стороны подписали документ о прекращении конфликта.

Более того, принято решение о ликвидации нескольких пограничных постов, между которыми и начались перестрелки.