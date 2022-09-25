Ким Кардашьян говорит сестре Хлои: "Никто не заслуживает счастья, как ты"
Детский душ Хлои Кардашьян для ее второго ребенка был показан во время премьеры 2 сезона Кардашьян в четверг.
Во время премьеры 2-го сезона сериала "Кардашьян" в четверг зрители увидели интимный детский душ Хлои для ее второго ребенка, который был организован 41-летней Ким и мамой Крис Дженнер.
На мероприятии основатель SKIMS обратился с речью к 38-летней Хлои, призвав ее сосредоточиться на волнении по поводу новорожденного, а не на недавнем скандале с отцовством Тристана Томпсона.
"Вы даже не представляете, сколько любви принесет вам этот ребенок", - сказала она. "И я просто счастлива, что ты наконец-то дошла до того, что принимаешь это в своей жизни, потому что я просто знаю, что тебе было так тяжело, и это заставляет меня по-настоящему грустить за тебя. Никто так не заслуживает счастья, как ты ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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