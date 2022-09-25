Синтия Эриво размышляет о том, чтобы стать квиром: "На самом деле это замечательно - просто быть мной"
Синтия Эриво ранее рассказывала о своей сексуальности и давлении, связанном с принадлежностью к сообществу ЛГБТК в июле.
В пятницу 35-летняя актриса сказала во время выступления на шоу Келли Кларксон , что "замечательно быть просто мной", после того, как в июле она поделилась, что она бисексуалка.
"Я не думаю, что у меня хватило языка даже для того, чтобы понять, что происходит. Сейчас это пришло ко мне гораздо позже, и на самом деле это <a>замечательно - просто быть собой", - сказала Эриво ведущей <a>Келли Кларксон</a> о том, что она не до конца понимала свою личность в подростковом возрасте.
Она добавила: "Я думаю, что это своего рода творческое пространство, чтобы просто отпустить все, что я скрывала".
Опубликовано: Ангелина Крент
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