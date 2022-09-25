Гвинет Пэлтроу говорит, что "причинила боль людям" и извиняется
Гвинет Пэлтроу размышляла о том, что ей исполнилось 50 лет, в своем блоге Goop, в частности, написав: "Я подвела людей, не будучи тем, кем они хотели, чтобы я была".
49-летняя актриса опубликовала в четверг в Instagram черно-белую фотографию, на которой она прыгает в бикини.
В подписи к своему посту выпускница Glee написала: "Размышления о важной вехе", и направила своих подписчиков по ссылке в ее биографии на ее блог Goop, где она откровенно рассказала о своих мыслях о том, что ей исполнится 50 лет на следующей неделе.
Отметив, что она переходит на "новую территорию" своей жизни, Пэлтроу сказала, что для этого "нужно признать свои ошибки, и я падаю ниц, молясь, чтобы я извлек уроки из них всех".
"Достижения, хотя и известны и поддаются количественной оценке, кажутся частью этого линейного прошлого, менее значимого. Мои ошибки, которые живут в тени, скользкие и темные, труднее определить ", - добавила она. "Не потому, что я не знаю, что это такое, а потому, что мы держим их в секрете, вне журналов регистрации".
Опубликовано: Ангелина Крент
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