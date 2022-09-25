Келси Баллерини о том, почему она честна со своими поклонниками

Келси Баллерини учится любить хаос в своей жизни — и она показывает поклонникам, что это нормально - не быть все время вместе.

"Это действительно мой проект после пандемии. Как и все остальные в мире, я была вынуждена сидеть неподвижно, и у меня это плохо получается ", - рассказывает PEOPLE 29-летняя певица. "Мне нравится все время быть на пределе возможностей, работать, выступать и записывать пластинки. И это был не вариант. В то время я как бы проснулась и подумала: "О, мне уже не 19. Это странно."И у меня есть много жизни, чтобы переварить и много времени, чтобы сделать это ".

Она продолжает: "Я думаю, что в этом распутывании всех этих прекрасных, удивительных событий, которые я получила за годы своей карьеры и личной жизни... это действительно открыло эту честность, и даже больше, чем честность, смелость пойти туда в некотором роде. И я думаю, это слышно на протяжении всего проекта ".

"Я действительно хочу, чтобы у каждого было что-то для себя, и я знаю, что это избитый термин, но если ты только начинаешь взрослеть и понимаешь всю прелесть этого, то здесь есть что-то для тебя. В этом беспорядке есть много для вас ", - говорит она.