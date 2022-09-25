Келси Баллерини о том, почему она честна со своими поклонниками
Келси Баллерини учится любить хаос в своей жизни — и она показывает поклонникам, что это нормально - не быть все время вместе.
"Это действительно мой проект после пандемии. Как и все остальные в мире, я была вынуждена сидеть неподвижно, и у меня это плохо получается ", - рассказывает PEOPLE 29-летняя певица. "Мне нравится все время быть на пределе возможностей, работать, выступать и записывать пластинки. И это был не вариант. В то время я как бы проснулась и подумала: "О, мне уже не 19. Это странно."И у меня есть много жизни, чтобы переварить и много времени, чтобы сделать это ".
Она продолжает: "Я думаю, что в этом распутывании всех этих прекрасных, удивительных событий, которые я получила за годы своей карьеры и личной жизни... это действительно открыло эту честность, и даже больше, чем честность, смелость пойти туда в некотором роде. И я думаю, это слышно на протяжении всего проекта ".
"Я действительно хочу, чтобы у каждого было что-то для себя, и я знаю, что это избитый термин, но если ты только начинаешь взрослеть и понимаешь всю прелесть этого, то здесь есть что-то для тебя. В этом беспорядке есть много для вас ", - говорит она.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Президент Финляндии заявил о невозможности достижения мира на Украине
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Сигурни Уивер отказалась от роли в сериале "Мыльные пузыри", которая досталась Салли Филд: "Что со мной не так?"
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России