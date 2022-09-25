Николь Шерзингер говорит, что она "очень горда" тем, что помогла собрать One Direction вместе на "X Factor"

"Я никогда не думал, что эти кадры увидят свет", - сказал выпускник Pussycat Dolls о ранее невиданных кадрах.

"Я всегда думала, что One Direction основал Саймон Коуэлл, пока не увидела неизданные кадры", - рассказала 55-летняя ведущая Шерри Шепард Шерзингеру о группе, в которую входили Найл Хоран, Зейн Малик, Гарри Стайлс, Луи Томлинсон и Лиам Пейн, которые сейчас являются сольными исполнителями.

"Ммммм. Это какое-то безумие, Шерри. Честно говоря, я никогда не думала, что эти кадры увидят свет", - сказала в ответ 44-летняя бывшая вокалистка Pussycat Dolls. "Я думала, Саймон сжег это".

Певица добавила, что она "очень горда" тем, что ей удалось сыграть "маленькую" или "большую роль" в этом процессе, а затем пошутила: "Все еще жду моего разрешения".