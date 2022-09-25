Мама Гарри Стайлса отвечает ненавистникам "Не волнуйся, дорогой": "Если это не твоя чашка чая, не уходи"
"Честно говоря, я поражена и опечалена язвительными комментариями здесь", - написала мать Гарри Стайлза Энн Твист в Instagram.
В четверг мать певца, обладателя премии "Грэмми", Энн Твист поделилась посланием для критиков нового фильма Стайлза "Не волнуйся, дорогая".
"Если ты не можешь сказать что-то приятное, вообще ничего не говори", - написала она в своей истории в Instagram. Она добавила: "Честно говоря, я поражена и опечалена язвительными комментариями здесь. Мне понравился фильм. Если это не твоя чашка чая, не ходи ... "
"Если я тебе не нравлюсь.. пожалуйста, не следуй за мной. Просто ", - заключил Твист.
Не волнуйся, дорогая, в кинотеатрах в пятницу звезды Флоренс Пью напротив Стайлса. В настоящее время у фильма 32-процентный рейтинг на Rotten Tomatoes, который объединяет отзывы кинокритиков.
Опубликовано: Ангелина Крент
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