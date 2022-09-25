Представитель Элизабет Чемберс отвечает после того, как обвинитель Арми Хаммера прокомментировал "исцеление"

Женщина, которая обвинила бывшего мужа Элизабет Чамберс Арми Хаммера в изнасиловании, поделилась сообщениями в Instagram, которые Чамберс якобы отправил ей о выдвижении обвинений.

Элизабет Чемберс отвечает после того, как одна из женщин, которая обвинила своего бывшего мужа Арми Хаммера в изнасиловании, раскритиковала ее недавнее интервью о том, что с ним "действительно отличное место".

В статье на обложке E! News, опубликованной в среду, 40-летняя Чемберс рассказала о совместном воспитании детей с 36-летним Хаммером после подачи на развод в июле 2020 года (их развод еще не завершен) и о том, как она поддерживает его, пока он "сосредоточен на своем исцелении".

В заявлении, полученном PEOPLE в четверг, представитель Chambers говорит: "Учитывая масштабы и характер выдвинутых обвинений, Элизабет стремилась определить правдивость этих утверждений. Она была очень чувствительна ко всем вовлеченным сторонам. Безопасность и благополучие их детей остаются ее приоритетом ".