Представитель Элизабет Чемберс отвечает после того, как обвинитель Арми Хаммера прокомментировал "исцеление"
Женщина, которая обвинила бывшего мужа Элизабет Чамберс Арми Хаммера в изнасиловании, поделилась сообщениями в Instagram, которые Чамберс якобы отправил ей о выдвижении обвинений.
Элизабет Чемберс отвечает после того, как одна из женщин, которая обвинила своего бывшего мужа Арми Хаммера в изнасиловании, раскритиковала ее недавнее интервью о том, что с ним "действительно отличное место".
В статье на обложке E! News, опубликованной в среду, 40-летняя Чемберс рассказала о совместном воспитании детей с 36-летним Хаммером после подачи на развод в июле 2020 года (их развод еще не завершен) и о том, как она поддерживает его, пока он "сосредоточен на своем исцелении".
В заявлении, полученном PEOPLE в четверг, представитель Chambers говорит: "Учитывая масштабы и характер выдвинутых обвинений, Элизабет стремилась определить правдивость этих утверждений. Она была очень чувствительна ко всем вовлеченным сторонам. Безопасность и благополучие их детей остаются ее приоритетом ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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