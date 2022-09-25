Сигурни Уивер отказалась от роли в сериале "Мыльные пузыри", которая досталась Салли Филд: "Что со мной не так?"

Актриса говорит, что до сих пор сожалеет, что упустила шанс поработать с Кевином Клайном в комедии 1991 года с Элизабет Шу и Вупи Голдберг в главных ролях.

Кевин Клайн и Сигурни Уивер впервые встретились на экране почти 30 лет назад в комедии 1993 года "Дейв". И они могли бы сотрудничать еще раньше, если бы Уивер не отказалась от роли в сериале "Мыльные пузыри", которая в итоге досталась Салли Филд. "Я не знаю, что со мной было не так. Я так жалею, что не снялась в этом фильме", - говорит 72-летняя Уивер PEOPLE.

В комедийной комедии 1991 года 75-летняя Филд сыграла Селесту Талберт, популярную актрису в вымышленной дневной мыльной опере "Солнце тоже заходит". Продюсер шоу и одна из коварных коллег Талберт стремятся саботировать ее, возвращая ее бывшего партнера и любовника Джеффри Андерсона (Клайн), которого Талберт уволил годами ранее.

"Я не знал, что Кевин играет роль [Джеффри Андерсона], и это было трудное решение", - объясняет Уивер. "Я думаю, что мне пришлось выбирать между двумя разными вещами. Если бы я знала, что в этом замешан Кевин, я бы просто закричала: "Да!"