Канье Уэст извиняется перед Ким Кардашьян за "любой стресс, который я вызвал" на фоне борьбы за совместное воспитание

Канье Уэст сказал, что чувствует, что должен "бороться" за то, чтобы его голос был услышан в его отношениях в эксклюзивном интервью в четверг на Good Morning America.

В эксклюзивном интервью ABC News, которое частично транслировалось в четверг в программе Good Morning America, 45-летний рэпер, которого также зовут Ye, рассказал Линси Дэвису о своих отношениях с Кардашьян, которая подала на развод в феврале 2021 года после почти семи лет брака.

"Это мать моих детей, и я приношу извинения за любой стресс, который я вызвал, даже в моем разочаровании, потому что Бог призывает меня быть сильнее", - сказал Уэст Дэвису. "Но также, никто другой не должен вызывать никакого стресса. Мне нужно, чтобы этот человек был наименее напряженным и в лучшем случае в здравом уме и как можно более спокойным, чтобы иметь возможность воспитывать этих детей ".

Когда Уэста спросили, чувствует ли он, что у него есть "право голоса во время совместного воспитания", он сказал, что должен "бороться за это".