Звезды "Full House" сказали, что это шоу продлится до Дня благодарения
Джон Стамос и Джоди Свитин побеседовали с ЛЮДЬМИ о наследии ситкома ABC, а также о своих воспоминаниях о покойном коллеге Бобе Сагете.
В четверг исполнилось 35 лет с момента премьеры Full House, и две звезды любимого ситкома ABC воспользовались возможностью поразмышлять о его неожиданном успехе и наследии в их жизни.
"Когда фильм только вышел, в рецензиях говорилось, что он не продержится до Дня благодарения", - сказал Джон Стамос PEOPLE в среду вечером на ежегодном сборе средств для Фонда исследований склеродермии - организации, имеющей давние связи с покойным коллегой Стамоса Бобом Саджетом.
59-летний Стамос признался, что до сих пор не может до конца осознать культурное влияние шоу, но с годами он стал ценить его все больше.
"Когда это закончилось, пришло время двигаться дальше. Я пытался держаться от этого подальше ", - сказал он. "И с каждым годом это становилось все больше, все больше и больше, и я понял: " Почему я убегаю от этого?" Я тоже дошел до того, что проделал достаточно работы, чтобы почувствовать, что способен заниматься другими вещами и проявить себя как актер. И теперь я просто в восторге от этого. Мне это просто нравится".
Опубликовано: Ангелина Крент
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