Зеленский возглавил список самых влиятельных евреев 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место в списке самых влиятельных евреев 2022 года по версии журнала The Jerusalem Post.

25 сентября израильская газета The Jerusalem Post опубликовала список самых влиятельных евреев 2022 года, первое место которого занял действующий президент Украины Владимир Зеленский.

«Сначала он считался диковинкой — если кто-то вообще думал о нем за пределами Украины — из-за того, что он сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем сыграть эту роль в реальной жизни», – отмечают обозреватели The Jerusalem Post.

Второе место в рейтинге занял премьер-министр Израиля Яир Лапид, занявший кресло премьера в июле этого года, на третьем месте расположилась Элизабет Борн, которая как и её израильский коллега, заняла в этом году пост премьера во Франции.