Пэрис Хилтон готова заплатить 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее пропавшую собаку
Пэрис Хилтон готова заплатить вознаграждение в 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее собаку – чихуахуа Даймонд Бэби.
Она рассказала в Instagram, что собака пропала 14 сентября, и найти ее не удается. Хилтон очень скучает по своему псу.
Это случилось во время фотосессии. Вероятно, грузчики забыли закрыть дверь и собака убежала.
Она также написала, что обратилась к шести проверенным экстрасенсам, и все они утверждают, что собака жива.
Пэрис Хилтон также наняла детектива, который специализируется на поиске домашних животных и собирается использовать для поисков дроны. Но результата пока нет.
Пэис Хилтон пообещала заплатить 10 000 долларов любому, кто поможет найти Бриллиантового Бэби.
Она также попросила подписчиков распространить эту информацию и рассказать о ней друзьям и знакомым.
Пэрис Хилтон известна своей любовью к животным, у нее даже есть отдельная страница в Instagram, где она размещает фото своих собак.
Опубликовано: Светлана Репина
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Пэрис Хилтон готова заплатить 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее пропавшую собаку
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