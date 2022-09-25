Пэрис Хилтон готова заплатить 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее пропавшую собаку

Пэрис Хилтон готова заплатить вознаграждение в 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее собаку – чихуахуа Даймонд Бэби.

Она рассказала в Instagram, что собака пропала 14 сентября, и найти ее не удается. Хилтон очень скучает по своему псу.

Это случилось во время фотосессии. Вероятно, грузчики забыли закрыть дверь и собака убежала.

Она также написала, что обратилась к шести проверенным экстрасенсам, и все они утверждают, что собака жива.

Пэрис Хилтон также наняла детектива, который специализируется на поиске домашних животных и собирается использовать для поисков дроны. Но результата пока нет.

Пэис Хилтон пообещала заплатить 10 000 долларов любому, кто поможет найти Бриллиантового Бэби.

Она также попросила подписчиков распространить эту информацию и рассказать о ней друзьям и знакомым.

Пэрис Хилтон известна своей любовью к животным, у нее даже есть отдельная страница в Instagram, где она размещает фото своих собак.