Новая Каховка обесточена, в городе работает система ПВО

ВГА Новой Каховки сообщила, что город в Херсонской области остался без электроэнергии.

В воскресенье ночью, 25 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Новой Каховки в официальном Telegram-канале сообщила об отключении электроэнергии в городе, где располагается Каховская ГЭС.

В администрации Новой Каховки также сообщили, что в городе Херсонской области работает система противовоздушной обороны, которая на данный момент смогла успешно отразить четыре «прилёта» со стороны Украины.