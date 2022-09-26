Новая Каховка обесточена, в городе работает система ПВО
ВГА Новой Каховки сообщила, что город в Херсонской области остался без электроэнергии.
В воскресенье ночью, 25 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Новой Каховки в официальном Telegram-канале сообщила об отключении электроэнергии в городе, где располагается Каховская ГЭС.
В администрации Новой Каховки также сообщили, что в городе Херсонской области работает система противовоздушной обороны, которая на данный момент смогла успешно отразить четыре «прилёта» со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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