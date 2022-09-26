RND: Германия запретит европейцам руководить российскими государтсвенными компаниями
Правительство Германии рассматривает вопрос о запрете гражданам Европейского союза занимать руководящие посты в государственных компаниях Российской Федерации.
Официальный Берлин называет такие меры одним из способов воздействия на Москву в рамках нового пакета санкций, который сейчас согласовывается в Брюсселе. Немецкие политики считают, что таким образом они положат конец «стратегической коррупции».
Ранее в Брюсселе также звучали призывы запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях, однако не было разговоров о том, что данные меры войдут в новый пакет антироссийских санкций. По мнению Берлина, с помощью европейцев, руководящих российскими компаниями, Москва пытается «получить политическое влияние на государства союза».
Аналитики не исключают, что толчком для такой инициативы служит история с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, который многие годы руководил наблюдательным советом «Роснефти». Такой вывод делается из того, что теперь Берлин предлагает установить потолок цен на российскую нефть, а компания под руководством Шредера была с этим напрямую связана.
ЕС договорился о введении новых ограничительных мер против России после объявления о частичной мобилизации. На выходных Европейская комиссия провела переговоры с представителями 27 стран-членов Европейского союза, чтобы понять приоритеты каждого отдельно взятого государства.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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