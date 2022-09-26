Сын Бари Алибасова пригласил Федосееву-Шукшину в собственный дом престарелых
Бари Алибасов-младший сообщил, что ждёт экс-супругу своего отца Лидию Федосееву-Шукшину в своём доме престарелых. Он уверен, что если дочки пожелают её упечь туда, то пусть это будет его заведение для пожилых людей.
Сын экс-супруга народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов-младший пригласил её в собственный дом престарелых. Об этом сообщает "РИА ФАН".
Алибасов сообщил: "Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш".
Наследник продюсера уверяет, что обеспечит бывшую мачеху VIP-местом в доме престарелых имени Бари Алибасова, который стал функционировать несколько месяцев назад.
Младший Алибасов подчеркнул, что его родитель остался в приятельских отношениях с актрисой, несмотря на наличие конфликтов между знаменитостями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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