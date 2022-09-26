Грузия заявила о возможном закрытии границы для российских мужчин

Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявил, что границы страны могут закрыть для россиян мужского пола с 26 сентября 2022 года. Об этом он сообщил в эфире национального телевидения.

Мамулашвили отметил, что поток россиян, которые пытаются въехать в Грузию, с каждым днем становиться все больше. По его словам, грузинское правительство пока не приняло никаких мер относительно это ситуации, однако «это вопрос времени».

Депутат считает, что правительство Грузии примет решение о закрытии границ в ближайшие несколько дней. Скорее всего это произойдет в понедельник, 26 сентября 2022 года. Официальное решение будет принято до конца дня.

Ранее пограничная служба Казахстана сообщила о задержании троих граждан Российской Федерации, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил информацию и добавил, что задержанные пытались пересечь границу, чтобы избежать частичную мобилизацию в России.

Очереди на границе стран, которые граничат с Российской Федерацией, достигают нескольких километров. Так, ранее сообщалось, что на некоторых участках границы с Грузией в очереди находилось не менее 2,3 тысяч легковых автомобилей.