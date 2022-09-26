Зять Пригожина получил повестку через месяц после рождения сына

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встревожен сложившейся ситуацией и решил обратиться за разъяснением к военному эксперту.

Зять Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко попал под частичную мобилизацию, несмотря на то, что у него всего месяц назад родился ребёнок. Эту весть музыкальный продюсер поведал в рамках передачи "Звезды сошлись", которую ведет вместе с Лерой Кудрявцевой.

В данном выпуске знаменитости вели речь о частичной мобилизации, которая объявлена главой государства Владимиром Путиным 21 сентября. Многие известные личности переживают за своих детей. Своими тревогами поделился и Пригожин.

Деятель музыкальной индустрии сообщил: "Моему зятю пришла повестка. Ему 25. Ребенок у него вот только родился".

Приглашенный военный эксперт успокоил Пригожина, пояснив, что, по всей видимости, сведения о пополнении в семье не дошли до военкомата. Он дал совет зятю продюсера самому явиться в военкомат, показав свидетельство о рождении наследника.

Эксперт поведал: "Скорее всего у военкомата нет информации о том, что у него родился ребенок. Здесь тогда нужно брать свидетельство о рождении, идти в военкомат и предоставлять его".