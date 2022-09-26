Зять Пригожина получил повестку через месяц после рождения сына
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встревожен сложившейся ситуацией и решил обратиться за разъяснением к военному эксперту.
Зять Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко попал под частичную мобилизацию, несмотря на то, что у него всего месяц назад родился ребёнок. Эту весть музыкальный продюсер поведал в рамках передачи "Звезды сошлись", которую ведет вместе с Лерой Кудрявцевой.
В данном выпуске знаменитости вели речь о частичной мобилизации, которая объявлена главой государства Владимиром Путиным 21 сентября. Многие известные личности переживают за своих детей. Своими тревогами поделился и Пригожин.
Деятель музыкальной индустрии сообщил: "Моему зятю пришла повестка. Ему 25. Ребенок у него вот только родился".
Приглашенный военный эксперт успокоил Пригожина, пояснив, что, по всей видимости, сведения о пополнении в семье не дошли до военкомата. Он дал совет зятю продюсера самому явиться в военкомат, показав свидетельство о рождении наследника.
Эксперт поведал: "Скорее всего у военкомата нет информации о том, что у него родился ребенок. Здесь тогда нужно брать свидетельство о рождении, идти в военкомат и предоставлять его".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД РФ: мужчина убил 13 человек в школе Ижевска и покончил с собой
Пригожин признался, что является создателем БТГ «Вагнер»
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
DPA: Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии