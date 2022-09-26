Польша запретила въезд для граждан РФ через морские и воздушные порты
Правительство Польши запретило россиянам посещать свою страну путём прохождения через воздушные и морские пограничные пункты.
С полуночи 26.09.22 власти Польши ограничили права россиян попадать на польские территории морским и воздушным способами, запретив гражданам России проходить через пограничные пункты пропуска. Отмечается, что перевозчики, которые доставляют россиян к польской границе, обязаны вернуть их назад за свой счёт.
Также известно, что к текущему моменту въезд для россиян запрещён в Латвию, Литву и Эстонию. Правительство Финляндии также ограничило въезд для россиян по шенгенской визе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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