Польша запретила въезд для граждан РФ через морские и воздушные порты

Правительство Польши запретило россиянам посещать свою страну путём прохождения через воздушные и морские пограничные пункты.

С полуночи 26.09.22 власти Польши ограничили права россиян попадать на польские территории морским и воздушным способами, запретив гражданам России проходить через пограничные пункты пропуска. Отмечается, что перевозчики, которые доставляют россиян к польской границе, обязаны вернуть их назад за свой счёт.

Также известно, что к текущему моменту въезд для россиян запрещён в Латвию, Литву и Эстонию. Правительство Финляндии также ограничило въезд для россиян по шенгенской визе.