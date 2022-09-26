Российский олигарх Евгений Пригожин признался, что в 2014 году создал «группу патриотов», впоследствии ставшую БТГ «Вагнер».

26 сентября российский предприниматель Евгений Пригожин, владелец компании «Конкорд», заявил, что почти девять лет назад, после смены власти на Украине, основал «группу патриотов», которая впоследствии сменила своё название на батальонную тактическую группу «Вагнер».

Пригожин отметил, что благодаря бойцам «Вагнера» был «освобождён луганский аэропорт и многие другие территории, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», которые с 2014 года находятся под гнётом киевского режима.