Нагиев заменил Маслякова в качестве ведущего на КВН

Новый выпуск "Клуба весёлых и находчивых вышел в эфире Первого канала. Александр Масляков был в составе жюри, а вёл передачу Дмитрий Нагиев.

На протяжении долгого времени было неизвестно, что будет с Дмитрием Нагиевым после исчезновения его с экранов и вернется ли шоумен в передачу "Голос" и другие проекты главного телеканала государства.

24 сентября Нагиев появился в качестве ведущего телевизионной игры КВН. 6 команд сражались за 1/4 финала Высшей лиги, а Нагиев выполнял функции Маслякова.

"Рокировку" объяснил лично генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Гендир утверждает, что Александр Васильевич сам настоял на том, чтобы на время "его программу" отдали в руки близким КВН людям.

Передачу вели не один раз заседавшие в жюри Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Вадим Галыгин - такое решение связано было с плохим самочувствием именитого КВН-щика.