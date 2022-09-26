Нагиев заменил Маслякова в качестве ведущего на КВН
Новый выпуск "Клуба весёлых и находчивых вышел в эфире Первого канала. Александр Масляков был в составе жюри, а вёл передачу Дмитрий Нагиев.
На протяжении долгого времени было неизвестно, что будет с Дмитрием Нагиевым после исчезновения его с экранов и вернется ли шоумен в передачу "Голос" и другие проекты главного телеканала государства.
24 сентября Нагиев появился в качестве ведущего телевизионной игры КВН. 6 команд сражались за 1/4 финала Высшей лиги, а Нагиев выполнял функции Маслякова.
"Рокировку" объяснил лично генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Гендир утверждает, что Александр Васильевич сам настоял на том, чтобы на время "его программу" отдали в руки близким КВН людям.
Передачу вели не один раз заседавшие в жюри Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Вадим Галыгин - такое решение связано было с плохим самочувствием именитого КВН-щика.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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