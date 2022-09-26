Южная Корея и США начали первые за 5 лет совместные морские учения вблизи берегов КНДР

По данным агентства Yonhap, Южная Корея и США начали совместные морские учения вблизи Корейского полуострова.

Это первая подобная акция за пять лет. В воскресенье Северная Корея запустила в море баллистическую ракету малой дальности. По словам южнокорейских военных, учения призваны "улучшить возможности проведения совместных военно-морских операций обеих стран".

В четырехдневных учениях у восточного побережья Южной Кореи примет участие американский авианосец USS Ronald Reagan. По данным ВМС Южной Кореи, маневры призваны продемонстрировать "сильное желание ответить" на провокации Пхеньяна.

"Благодаря этим учениям мы еще больше улучшим возможности проведения совместных военно-морских операций обеих стран", — заявил высокопоставленный южнокорейский военный Квак Кванг Суб в пресс-релизе.

США являются ключевым союзником Южной Кореи, на территории которой дислоцировано около 28,5 тысяч американских военных. Войска США помогут защитить страну от обладающей ядерным оружием Северной Кореи.

Президент Южной Кореи Чон Сок Чжол, пришедший к власти в мае, сигнализировал об ужесточении позиции Сеула в отношении Пхеньяна и активизации совместных учений с США.