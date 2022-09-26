Продюсер Прилучного Красная озвучила размер гонорара актёра за день съёмок

Павел Приллучный - один из самых известных актёров в РФ. Его продюсер Алина Красная назвала размер гонорара артиста за съёмочный день.

Представителям СМИ удалось выяснить размер гонорара популярного отечественного актёра Павла Прилучного. Такой информацией поделилась продюсер артиста Алина Красная. По её словам, ежедневно знаменитость зарабатывает 500 000 российских рублей.

Прилучный пока не достиг уровня самых высокооплачиваемых звёзд в РФ, которые получают за день более 1 000 000 рублей. К примеру, шоумен Дмитрий Нагиев просит за день съёмок 1 500 000.

Не отстает от Нагиева и звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов.

В разы меньше имеют такие известные артисты, как Сергей Безруков, Константин Хабенский и Павел Прилучный. Их гонорар за день съёмок не превышает, как правило, 500 000 рублей, Об этом сообщает "kp.ru".

Чуть ранее Прилучный поведал фанатам о том, что у него общего с персонажем из сериала "Мажор". По словам Павла, и он, и его герой стали отцами и желают для своих детей хорошего будущего.