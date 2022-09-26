Гигантские очереди на границе России с Финляндией
Почти 17 тысяч россиян пересекали восточную границу Финляндии в субботу и воскресенье 24-25 сентября, сообщил в понедельник финская пограничная служба.
В районе пунктов Лаппеенранта или Иматра, на российской стороне всю ночь стояли длинные очереди из машин.
"У нас нет точных данных, но путешественники говорят о пятикилометровых очередях", — сказал Микко Хамалайнен, начальник полевого подразделения пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.
Именно через переходы в этом регионе, ориентированные в основном на движение из Санкт-Петербурга, в Финляндию приезжает наибольшее количество россиян. В выходные около 15 тысяч.
По данным местной прессы, из России в Финляндию приезжают путешественники "всех мастей", в том числе целыми семьями, а также много молодых людей, спасающихся от объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. Финские службы утверждают, что в ближайшие дни желающих переехать в Финляндию станет еще больше.
Все больше и больше людей пересекают проходы в Лапландии у Полярного круга. Около 80 россиян прибыли в воскресенье, почти наполовину больше, чем неделю назад, сообщило саамское отделение охраны.
Ожидается, что в ближайшие дни правительство Финляндии объявит о решении значительно ограничить движение через восточную границу. Существует даже вероятность полного запрета на въезд для россиян по туристическим визам, выданным не только Финляндией, но и другими странами ЕС. Въезд разрешен только по важным семейным обстоятельствам, связанным с учебой или работой в ключевых отраслях.
В конце прошлой недели финские власти приняли решение об ограничении въезда или транзита россиян через Финляндию из-за ущерба международному положению страны.
Правоцентристская оппозиция обвиняет правительство в том, что оно слишком медлительно реагирует на контроль восточной границы и визы для россиян. Некоторые политики считают, что резервисты, бегущие из России, представляют угрозу безопасности Финляндии.
Опубликовано: Николай Скира
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