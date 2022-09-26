Евгений Пригожин впервые публично признался в основании ЧВК Вагнера

Бизнесмен Евгений Пригожин впервые публично признал, что основал "Группу Вагнера" и руководит данной частной военной компанией, сообщает Reuters.

Пригожин сообщил в пресс-релизе одной из своих компаний, что основал наемническую компанию в 2014 году.

Наемники Вагнера воевали в том числе на украинском Донбассе, в Сирии, африканских и арабских странах. Известно, что во время спецоперации в Украине ЧВК Вагнера вербует заключенных из российских исправительных колоний, предлагая им выйти из-под стражи в обмен на поездку в зону боевых действий на Украине.

Пригожин пояснил, что ранее отрицал свои связи с ЧВК, чтобы "защитить ее членов".

В сентябре в соцсетях и СМИ появились записи, на которых Пригожин агитирует заключенных колоний на участие в боевых действиях на Украине. 

Группа Вагнера имеет в своем распоряжении тяжелую технику, артиллерию и боевые самолеты. Создание частных армий в России является незаконным. Кремль отрицает свои связи с группой Вагнера.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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