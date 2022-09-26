Япония вводит запрет на экспорт ключевых товаров после угроз со стороны России

Генеральный секретарь кабинета премьер-министра Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что принято решение о запрете экспорта в Россию товаров, связанных с производством химического оружия.

"Япония глубоко обеспокоена возможным применением ядерного оружия Россией", — сказал Мацуно.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о ядерной доктрине, которая будет введена в районах, где проходят референдумы за присоединение к России.

Япония добавила 21 российскую организацию в санкционный экономический список, в том числе лаборатории по исследованию химического оружия, запретив им экспорт товаров, как это было согласовано на встрече G-7 на прошлой неделе.

Мацуно добавил, что Япония продолжит сотрудничество с международным сообществом, поддерживая Украину и вводя санкции против России.