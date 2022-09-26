Бонни и Клайд не только грабили и убивали, но еще и дважды организовали побег из тюрьмы

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – самая известная пара преступников во всем мире. О них до сих пор снимают фильмы и ставят пьесы.

Клайд Бэрроу родился в 1909 году, Бонни – на год позже. Оба они родом из Техаса, но из разных городов.

В 1930 году они встретились в гостях у общего друга, но всего через пару недель Клайд был арестован за угон автомобиля.

Несмотря на недолгое знакомство, Бонни постоянно навещала его в тюрьме. Она сумела передать ему пистолет, и Бэрроу сбежал из-под стражи.

Бонни и Клайд грабили небольшие магазины и автозаправки, брали заложников и убивали всех, кто пытался помешать им, включая сотрудников полиции.

Однако пара действовала не сама по себе, а была частью преступной группировке. В нее же входил и старших брат Клайда.

Бэрроу научил возлюбленную стрелять, привил ей любовь к оружию, а она в ответ научила его мгновенно выхватывать пистолеты. Бонни и Клайд путешествовали на машине, багажник которой был буквально забит оружием

Паре удалось второй раз организовать побег из тюрьмы, где ранее содержался Клайд. Они освободили из тюрьмы Истхэма нескольких заключенных, среди которых были и члены их группировки.

После этого на них объявили настоящую охоту, причем награда предлагалась не за поимку Бонни и Клайда, а за их убийство. В итоге полиция по наводке бывшего техасского рейнджера Фрэнка Хамера устроила засаду и расстреляла пару в машине в мае 1934 года.