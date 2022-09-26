Лукашенко: будущее Европы - вместе с Беларусью и Россией
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности строить совместное будущее с Европой.
26 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности налаживать взаимовыгодное сотрудничество с странами-участницами Европейского союза.
Лукашенко отметил, что как в Беларуси, так и Россия готова идти на встречу к европейским странам для развития торгово-экономической сферы, но при условии уважительного отношения к Союзному государству, ведь «унижения никто терпеть не будет».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Аксёнов анонсировал начало контртеррористической операции в России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб