Лукашенко: будущее Европы - вместе с Беларусью и Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности строить совместное будущее с Европой.

26 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности налаживать взаимовыгодное сотрудничество с странами-участницами Европейского союза.

Лукашенко отметил, что как в Беларуси, так и Россия готова идти на встречу к европейским странам для развития торгово-экономической сферы, но при условии уважительного отношения к Союзному государству, ведь «унижения никто терпеть не будет».