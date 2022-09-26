Совет безопасности ООН хотят расшить, но сделать это пока не удается из-за политики

Совет безопасности ООН был создан почти 80 лет назад. Необходимость его расширения назрела давно, но согласия по этому вопросу по-прежнему нет.

Доминируют в Совете пять государств, оказавшихся наиболее сильными к концу Второй мировой войны.

Последние 40 лет некоторые государства настаивают на своем присоединении к Совету. Однако 193 страны, входящие в ООН, заблокировали расширение этого органа.

Между тем Совет должен отвечать за безопасность, мир, международное сотрудничество. Его неспособность справиться с этой задачей стала очевидна на фоне конфликта на Украине.

Сейчас в Совет безопасности входит 5 постоянных членов и 10 непостоянных. Последние избираются на 2 года и не имеют права вето.

Основными членами Совета являются США, Китай, Россия, Великобритания, Франция. При этом изначально в Совет входил СССР.

Право вето, которым обладает Россия, позволило ей блокировать любые меры, которые Совет пытался принимать в связи с ситуацией на Украине.

Страны Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна недовольны отсутствием постоянных членов Совета из их числа.