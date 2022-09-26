Bloomberg: ЕС снова не смог согласовать потолок цен на российскую нефть

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что страны Европейского союза снова не смогли согласовать потолок цен на российской нефть из-за внутренних разногласий.

Скорее всего принятие решения о введении ограничения цены на нефть из России (введение потолка цен) будет отложено на неопределенный период. Причина тому — новые разногласия среди стран-членов Европейского союза.

В частности, против введения потолка цен на нефть из России выступает как и ранее Венгрия. Однако в этот раз к ней присоединился Кипр. Ряд других стран воздержались от конкретного ответа на то, согласны ли они на введение ограничений цен на российскую нефть.

Европейские политики выражают опасения, что в случае введения потолка цен на российскую нефть, она попросту уйдет с европейских бирж. Это будет означать, что нефть и нефтепродукты из России не будут продаваться в Европе, как по установленной цене с ограничениями, так и без нее.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт не при каких условиях не поддержит антироссийские санкции Европейского союза в отношении энергоресурсов. Он отметил, что правительство Венгрии в первую очередь заботятся о благосостоянии своих граждан.