Крид призвал Ивлееву перестать злоупотреблять алкоголем

Известный исполнитель Егор Крид обратился к блогеру Насте Ивлеевой, призвав её прекратить употребление горячительных напитков.

Блогер Анастасия Ивлеева и певец Егор Крид ранее поддерживали дружеские отношения, но сейчас всё изменилось.

Ивлеева пожаловалась в своем Телеграм-канале на то, что Крид не пришел на съёмки в ее шоу, хотя была договорённость. Сама блогер выполнила условие музыканта, найдя экс-возлюбленную исполнителя Катю, но тот свое решение изменил, начав игнорировать звезду интернета, заявив, что "не ходит на интервью".

На выпад Насти Егор ответил в своем канале. Он сообщил, что был лучшего мнения об Ивлеевой, а также знал ее, когда у той было всего 15 000 подписчиков.

Крид обратился к блогеру: "Как же это мелко с твоей стороны. Жаль, что твоя реальная жизнь превратилась в шоу".

Между бывшими приятелями началась перепалка, которую закончил исполнитель, обвинив блогершу в злоупотреблении алкоголя: "И заканчивай с винишком, а то в последнее время ты ассоциируешься только с конфликтами.

К слову, у тебя есть мой номер, и ты всегда мне можешь написать лично, но ты же блогер Ивлеева! Не хайпанешь - не проживешь".