Американским авиадиспетчерам разрешили работать из дома

Федеральное авиационное управление США два года назад разрешило авиадиспетчерам работать из дома. Эта практика сохранилась и сейчас.

В задачи диспетчера входит составление комплексных планов полетов, определение маршрутов, учет погодных условий и турбулентности.

Они также следят за безопасностью самолетов, их готовностью к совершению рейсов. При возникновении чрезвычайных ситуаций диспетчеры корректирую курс авиалайнера.

Однако многие специалисты считают, что практику удаленной работы для диспетчеров необходимо отменить.

По их мнению, в таких условиях сотрудники отвлекаются, над ними нет надзора, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности полетов.

Гэри Петерсон, директор авиационного подразделения Союза транспортников и вовсе называет такой подход безумием.

Федерация авиадиспетчеров тоже выступает за то, что подобная работа должна выполняться только из операционных центров.

В таких центрах есть необходимое оборудование, там действует жесткая защита кибербезопасности, имеются резервные генераторы, высокоскоростной доступ в интернет.

Обеспечить такую защиту при удаленной работе диспетчеров невозможно. К тому же в центрах диспетчеры проходят контроль на наркотики и алкоголь, а дома их никто не контролирует.