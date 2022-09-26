Американским авиадиспетчерам разрешили работать из дома
Федеральное авиационное управление США два года назад разрешило авиадиспетчерам работать из дома. Эта практика сохранилась и сейчас.
В задачи диспетчера входит составление комплексных планов полетов, определение маршрутов, учет погодных условий и турбулентности.
Они также следят за безопасностью самолетов, их готовностью к совершению рейсов. При возникновении чрезвычайных ситуаций диспетчеры корректирую курс авиалайнера.
Однако многие специалисты считают, что практику удаленной работы для диспетчеров необходимо отменить.
По их мнению, в таких условиях сотрудники отвлекаются, над ними нет надзора, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности полетов.
Гэри Петерсон, директор авиационного подразделения Союза транспортников и вовсе называет такой подход безумием.
Федерация авиадиспетчеров тоже выступает за то, что подобная работа должна выполняться только из операционных центров.
В таких центрах есть необходимое оборудование, там действует жесткая защита кибербезопасности, имеются резервные генераторы, высокоскоростной доступ в интернет.
Обеспечить такую защиту при удаленной работе диспетчеров невозможно. К тому же в центрах диспетчеры проходят контроль на наркотики и алкоголь, а дома их никто не контролирует.
Опубликовано: Светлана Репина
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