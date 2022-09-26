Отношения с Россией могут помешать Сербии вступить в Евросоюз

Евросоюз негативно отнесся к решению Сербии регулярно проводить внешнеполитические консультации с Россией.

Пресс-секретарь исполнительной комиссии ЕС Питер Стано заявил, что такой шаг вызывает серьезные вопросы, особенно с учетом того, что Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз.

На прошлой неделе главами сербского и российского МИД Николой Селаковичем и Сергеем Лавровым был подписан план таких консультаций.

В документе говорится о двустороннем взаимодействии сторон, но не упоминается о политике безопасности. Сербская оппозиция уже раскритиковала это соглашение.

Питер Стано подчеркнул, что подписание документа явно указывает на намерение Сербии и России укреплять свои связи.

Он напомнил, что Евросоюз четко давал понять странам-кандидатам на вступление, что в нынешних обстоятельствах поддержание обычных связей с Россией невозможно.

Он уточнил, что если Сербия считает вступление в ЕС стратегическим приоритетом, ей следует действовать в соответствии с общеевропейской внешней политикой.

Ранее Сербия осудила действия России на Украине, но не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза.