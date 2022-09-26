The Bell: в аэропортах начали запрещать выезд россиянам по спискам из военкоматов
Пограничники ФСБ России, работающие на погранпереходах в аэропортах, получили списки мобилизованных россиян.
26 сентября интернет-издание The Bell, со ссылкой на источник из авиаотрасли, сообщило о том, что сотрудники Пограничной службы ФСБ получили списки подлежащих мобилизации граждан, которым военкоматами запрещён выезд из страны.
Обозреватель издания Пётр Митроненко отметил, что запрет касается лишь тех россиян, на чьё имя уже были выписаны повестки или мобилизационные предписания согласно указу президента РФ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Евросоюз не смог ввести ограничение цен на Российскую нефть из-за несогласия двух стран
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб