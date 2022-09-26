Во Владивостоке задержали японского консула

В Российской Федерации задержан представитель японского консульства Мотоки Тацунори.

В Российской Федерации задержан представитель дипломатического представителя другой страны.

Как сообщает российское авторитетное издание "Известия", во Владивостоке ФСБ задержана консула Японии.

Известно, что его задержали при получении запрещенной информации.

"ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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