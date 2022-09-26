Китай и Индия призывают прекратить вооруженный конфликт на Украине

Китай и Индия призвали провести переговоры, направленные на прекращение боевых действий на Украине.

Глава китайского МИД Ван И заявил, что России и Украине не следует допускать распространения кризиса и его влияния на развивающиеся государства.

Во время своего выступления в ООН Ван И отметил, что Китай готов поддержать любые усилия по урегулированию кризиса на Украине.

Он также заявил, что приоритетом являются немедленные переговоры. По его словам, необходимо учесть законные интересы сторон в плане безопасности.

Ранее Китай был настроен на развитие отношений с Россией и не высказывал подобную позицию. 

Руководитель индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что международное сообщество озабочено украинским конфликтом. 

В последнее время страны, которые ранее воздерживались от комментариев по поводу ситуации на Украине, присоединяются в США и их Западным союзникам.

Такой подход ярко проявился во время Генеральной Ассамблеи ООН – организации, в которой редко удается достичь единства мнений.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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