Китай и Индия призывают прекратить вооруженный конфликт на Украине
Китай и Индия призвали провести переговоры, направленные на прекращение боевых действий на Украине.
Глава китайского МИД Ван И заявил, что России и Украине не следует допускать распространения кризиса и его влияния на развивающиеся государства.
Во время своего выступления в ООН Ван И отметил, что Китай готов поддержать любые усилия по урегулированию кризиса на Украине.
Он также заявил, что приоритетом являются немедленные переговоры. По его словам, необходимо учесть законные интересы сторон в плане безопасности.
Ранее Китай был настроен на развитие отношений с Россией и не высказывал подобную позицию.
Руководитель индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что международное сообщество озабочено украинским конфликтом.
В последнее время страны, которые ранее воздерживались от комментариев по поводу ситуации на Украине, присоединяются в США и их Западным союзникам.
Такой подход ярко проявился во время Генеральной Ассамблеи ООН – организации, в которой редко удается достичь единства мнений.
Опубликовано: Светлана Репина
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