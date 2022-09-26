В Европе выключают свет и меньше используют духовки в ресторанах в ожидании зимнего обострения энергетического кризиса

С приближением зимы в офисных зданиях в странах Европы становится холоднее, подсветка исторических зданий выключается, у производителей овощей и фруктов простаивают теплицы.

В Восточной Европе люди пытаются заготовить как можно больше дров. На всем континенте предприятия пытаются понять, смогут ли они пережить эту непростую зиму.

Ричард Ковач, менеджер по развитию бизнеса венгерской сети бургерных Zing Burger говорит, что естораны не могут оставить гостей в темноте, включив свет.

Между тем использование гриля в ресторанах сокращено до минимума, в хранилищах установлены датчики движения, которые включают свет.

Для некоторых магазинов счета за электроэнергию увеличились с начала года на 750%. Даже если Европе хватит газа на зиму, многие предприятия придется закрыть из-за высоких цен.

В Нидерландах производители овощей и фруктов готовы закрыть теплицы, поскольку не могут себе позволить электрическое освещение и газовое отопление.

Между тем именно Нидерланды поставляют в Европу основную часть овощной и фруктовой продукции.

В Болгарии более четверти семей не могут справиться с расходами на отопление домов. Виной всему – плохая изоляция и низкие доходы населения.