В Германии прошла многотысячная акция за отмену антироссийских санкций и в поддержку запуска «Северного потока-2»
В немецком Любмине более 3500 человек протестовали против атироссийских санкций. При этом они требовали запуска газопровода "Северный поток-2", который заканчивается в курортном городе Мекленбуг, сообщает DPA.
В Любмине находятся не только конечные участки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", но и распределительная сеть, по которой российский газ поступает в другие федеральные земли.
Среди демонстрантов можно было увидеть как российские, так и немецкие флаги. Демонстранты протестовали против энергетической политики федерального правительства.
Они настаивали на открытии "Северного потока-2" и снятии санкций с Москвы. Кое-кто выразил надежду, что это позволит снова получить доступ к дешевому российскому газу. Кремль недавно ограничил транспортировку голубого топлива по газопроводу "Северный поток-1".
Обстановка в Любмине была напряженной. Когда появились молодые женщины с украинским флагом и транспарантом с надписью "кровавый газ", их оттеснили.
Опубликовано: Николай Скира
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