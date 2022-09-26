США выделили дополнительные $457 млн на полицию Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в понедельник, 26 сентября, что на помощь госслужбам и полиции Украины выделено 457,5 млн долларов, сообщает Reuters.

"Сегодня Соединенные Штаты выделили дополнительно 457,5 млн долларов на помощь в области гражданской безопасности, чтобы поддержать усилия украинских правоохранительных органов и органов юстиции по повышению их оперативных возможностей и спасению жизне", — говорится в заявлении Блинкена. 

Деньги должны быть выделены, в том числе, на закупку защитного и медицинского оборудования, а также бронетехники для украинской полиции и пограничников. 

С декабря 2021 года США выделили более $645 млн на помощь украинским службам, что, по словам Блинкена, дало конкретные результаты и "значительно сократило потери среди мирных жителей Украины и их защитников". 

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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