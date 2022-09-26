Зеленский обошел Блинкена и стал самым влиятельным евреем 2022 года

Израильское издание The Jerusalem Post назвало Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.

Президент Украины обогнал среди прочих госсекретаря США Энтони Блинкена и лауреата Нобелевской премии в области физиологии или медицины.

The Jerusalem Post опубликовала в воскресенье, 25 сентября, свой рейтинг "50 самых влиятельных евреев 2022 года". В список вошли политики, деятели искусства, медицины и науки. Однако первое место занял действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский по образованию юрист, но популярность он получил благодаря своей сатирической и актерской деятельности. В 2015 году появился в телесериале "Слуга нации", где сыграл роль учителя истории, который по стечению обстоятельств становится президентом Украины.

Спустя два года соратники Зеленского подали заявку на регистрацию одноименной политической партии, а в конце 2018 года Зеленский официально заявил о своем участии в президентских выборах.

Как сообщается, Зеленский родился в семье украинских евреев. Однако политик мало рассказывал о своем происхождении. Только когда началась российская спецоперация в Украине, Зеленский указал, что нацистское государство не может возглавлять президент-еврей. Наконец, газета подчеркивает, что Зеленский теперь не только "самый влиятельный еврей в мире", но и вообще один из самых влиятельных людей.

Последующие места в рейтинге заняли, среди прочих, премьер-министр Израиля Яир Лапид (второе место), премьер-министр Франции Элизабет Борн (третье место), госсекретарь США Энтони Блинкен (восьмое место) и лауреат Нобелевской премии Дэвид Джей Джулиус.