Украинская армия обстреляла Горловку из американской РСЗО HIMARS

СЦКК ДНР сообщил об очередном обстреле из американской РСЗО HIMARS со стороны Украины Горловки.

В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, пресс-служба СЦКК ДНР в своём Telegram-канале заявила, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по городу Горловка ДНР.

В настоящее время точной информации о масштабе повреждений и количестве жертв в результате атаки ВСУ по населённому пункту Донецкой Народной Республике нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются специалистами.