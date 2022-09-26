Украинская армия обстреляла Горловку из американской РСЗО HIMARS

СЦКК ДНР сообщил об очередном обстреле из американской РСЗО HIMARS со стороны Украины Горловки.

В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, пресс-служба СЦКК ДНР в своём Telegram-канале заявила, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по городу Горловка ДНР.

В настоящее время точной информации о масштабе повреждений и количестве жертв в результате атаки ВСУ по населённому пункту Донецкой Народной Республике нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются специалистами.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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