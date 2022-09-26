ВСУ нанесли 6 ударов из РСЗО HIMARS по школе в городе Рубежное в ЛНР
СЦКК ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли 6 ударов из РСЗО HIMARS по школе в городе Рубежное, где располагается избирательный участку референдума.
26 сентября пресс-служба СЦКК ЛНР заявила, что украинские военнослужащие выпустили шесть осколочно-фугасных снарядов из американской РСЗО HIMARS по зданию школы в городе Рубежное, где располагается избирательный участок для голосования на референдуме о вхождении республики в состав РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате атаки со стороны Украины, целью которой была попытка срыва референдума, пострадало не только здание школы, но и находящиеся рядом с ней жилые дома.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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